Rat und Unterstützung: Das ist die neue Ansprechpartnerin für Geflüchtete in Wildberg

Der Umzug in ein anderes Land – vor allem, wenn er so plötzlich ist wie bei einer Flucht – stellt Menschen vor große Herausforderungen. Nadine Ferreira Leal ist die neue Integrationsmanagerin und hilft Geflüchteten in Wildberg, anzukommen und sich zurechtzufinden.

Wer neu in ein fremdes Land kommt, muss erstmal ankommen. Das bedeutet, die Kultur und die Gepflogenheiten kennenlernen und sich im Staatssystem zurechtfinden. Das beginnt bei Alltäglichem, das für Einheimische selbstverständlich ist: Wo melde ich meinen Müll an? Wo bekomme ich bestimmte Formulare und Bescheinigungen? Nadine Ferreira Leal hilft als Integrationsmanagerin in Wildberg bei all diesen Fragen weiter.

Vor einem Monat hat Nadine Ferreira Leal die Stelle von Liana Khalil übernommen. Für sie ein echter Glücksfall: Nadine Ferreira Leal hat den Beruf der Kauffrau für Bürokommunikation gelernt, da sie gerne mit Menschen arbeiten wollte. Als am Bildungszentrum eine Stelle im Sekretariat frei wurde, ergriff sie sofort die Chance und bewarb sich mit Erfolg. So kehrte die Effringerin an ihre frühere Schule zurück. Ehemalige Lehrer waren plötzlich Kollegen. „Das war eine schöne Zeit“, erinnert sich die 38-Jährige.

Lesen Sie auch

2014 legte Leal, die mittlerweile in Neubulach lebt, eine Babypause ein. Wieder zurück in den Beruf fand sie erst in der Abteilung Bildung und Betreuung in der Wildberger Stadtverwaltung zurück, später kehrte sie an das Bildungszentrum zurück und half in den Sekretariaten der Grundschulen Effringen sowie Sulz am Eck aus.

Gefragte Eigenschaften bereits unter Beweis gestellt

Kürzlich wurde die Stelle im Sekretariat am Standort in Sulz am Eck neu ausgeschrieben. Eine Stelle, die Nadine Ferreira Leal durchaus gelegen hätte, aber für eine Mutter von zwei Kindern einen zu hohen Stellenumfang habe, wie sie erzählt.

Parallel war die Stelle der Integrationsmanagerin frei geworden und es brauchte jemanden, der gut mit Menschen umgehen kann sowie Geduld, Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft mitbringt. Alles Eigenschaften, die Nadine Ferreira Leal bereits mehrfach während ihrer beruflichen Laufbahn unter Beweis gestellt hat.

„Ich fand das Angebot wunderbar“, sagt Leal strahlend. „Genau so eine soziale Ausrichtung im Beruf habe ich gesucht.“ Als Integrationsmanagerin ist die Ansprechpartnerin für Geflüchtete im Stadtgebiet sowie alles rund um das Thema Integration. „Ich helfe den Menschen, sich zurechtzufinden, anzukommen und selbstständig zu werden“, erklärt sie.

Wenn die Menschen ins Land kommen, werde zunächst recht viel für sie organisiert und vorgegeben. Das Ziel sei aber, sie aus den Unterbringungen raus und in eine eigene Wohnung zu bekommen. An diesem Punkt bräuchten Geflüchtete die meiste Hilfe, um sich in der deutschen Bürokratie zurechtzufinden. Leal hilft ihnen, zu verstehen, wie alles funktioniert.

Sprache ist die größte Hürde

Die größte Hürde sei dabei für viele die Sprache, zum Glück gebe es aber Übersetzungs-Tools. „Die meisten sprechen auch Deutsch, sie trauen sich nur zu Beginn nicht“, weiß die Integrationsmanagerin. Sie hilft ihnen, den Mut zu finden. Sollte sie einmal nicht weiter wissen, kennt sie zumindest die richtige Stelle, die helfen kann. Leal ermutigt daher jeden dazu, sich einfach bei ihr zu melden, wenn er Fragen hat. Man finde für so ziemlich alles eine Lösung.

Schon in den ersten Wochen habe Nadine Ferreira Leal gute Kontakte zu den Geflüchteten geknüpft. Die Menschen seien unglaublich dankbar für die Hilfe, was die Arbeit bereichernd mache. Hinzu kommt: „Ich habe hier in der Stadtverwaltung ein super Team und tolle Kollegen, die mich wirklich gut aufgenommen haben“, freut sie sich. „Ich fühle mich hier richtig wohl.“

Kontakt

Nadine Ferreira Leal ist per E-Mail oder telefonisch auf der bisherigen Nummer von Liana Khalil erreichbar. E-Mail: nadine.ferreira-leal@wildberg.de; Mobil: 0151 / 61559338