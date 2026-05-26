Rat stellt Rechnung vor: Darum wurde die Tourist-Info des „MiMa“ in Oberwolfach teurer als geplant

Statt der zunächst veranschlagten rund 546.000 Euro kostete das Projekt beim Museum für Mineralien und Mathematik in Oberwolfach am Ende knapp 1,16 Millionen Euro.
Es sei „keine Abrechnung, die man in so einem Gremium gern vorlegt“, stellte Oberwolfachs Kämmerer Thomas Springmann am Dienstag im Gemeinderat der Präsentation der Schlussrechnung für den Neubau der Tourist-Info beim Hofbauernhaus im Ortsteil Kirche voran. Die finalen Kosten haben sich im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz mehr als verdoppelt.