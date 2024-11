Rat soll über Aufstellungsbeschluss entscheiden: Neuer Anlauf für Ringsheimer Baugebiet

1 Die Gemeinde Ringsheim will ein neues Baugebiet ausweisen. Foto: Archiv

Bereits 2022 hatte der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans von „Weglänge Süd“ beschlossen. Aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts musste das Projekt jedoch pausiert werden. Nun soll es unter neuem Namen fortgesetzt werden.









Rund 50 Interessenten stehen derzeit auf der Warteliste für einen neuen Bauplatz in Ringsheim, hatte Bürgermeister Pascal Weber erst in der Gemeinderatssitzung im Oktober erklärt. Nun soll es für die Bauwilligen in der Gemeinde offenbar ein neues Angebot geben. Denn der Ringsheimer Gemeinderat hat für seine Sitzung am Dienstag, 12. November, ab 19 Uhr im Dachgeschoss des Rathauses den Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet „Barbara-Quartier“ auf der Tagesordnung. Auch über die Anordnung für die Durchführung einer vereinbarten amtlichen Baulandumlegung für das Gebiet soll entschieden werden.