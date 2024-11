Rat legte Hebesätze fest: Das bedeutet die Grundsteuerreform für Kippenheim

1 Der Gemeinderat Kippenheim hat die neuen Hebesätze für die Grundsteuer festgelegt. Foto: Ehrlich

Bei einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat den neuen Hebesätzen für die Grundsteuer zu. Die Verschiebungen halten sich im Vergleich zu einigen Nachbargemeinden in Grenzen, doch Kritik an der Reform wurde dennoch zahlreich geäußert.









Link kopiert



„Das ist nicht unsere Erfindung, sondern die des Landes, wir müssen es nur umsetzen“, schickte Bürgermeister Matthias Gutbrod den Erläuterungen zur Grundsteuerreform voraus. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Grundsteuer 2018 in ihrer bisherigen Fassung für verfassungswidrig erklärt. Die Übergangszeit lief zum 31. Dezember 2024 ab. Das Land Baden-Württemberg will die Grundsteuer künftig so berechnen, dass nicht mehr relevant ist, was auf den Grundstücken steht. Allein Bodenwert und Grundstücksgröße werden entscheidend sein. Sie ergeben den sogenannten Grundsteuermessbetrag, den das Finanzamt festlegt. Dieser Grundsteuermessbetrag wird dann mit dem Hebesatz der Gemeinde multipliziert werden. Um 30 Prozent ermäßigt werden Grundstücke, die überwiegend zu Wohnzwecken dienen. „Es wird zu Verschiebungen kommen“, machte Gutbrod deutlich.