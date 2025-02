1 Die Ringsheimer werden am 12. Oktober an die Wahlurne gebeten. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Der Bürgermeister wird in Ringsheim am Sonntag, 12. Oktober, gewählt. Eine eventuelle Stichwahl ist am Sonntag, 26. Oktober. Die Stellenausschreibung für das Amt des Bürgermeisters soll im Staatsanzeiger am 25. Juli und in den Zeitungen am 26. Juli veröffentlicht werden.