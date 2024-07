Zaun an Schenkenzeller Kindergarten birgt Verletzungsgefahr

1 Der Zaun beim Kindergarten St. Luitgard im Äckerhofweg muss erneuert werden. Er weist Schlupflöcher aus und birgt Verletzungsgefahr. Foto: Herzog

Der Kindergarten „St. Luitgard“ braucht eine neue Einzäunung. Aufgrund der hohen Kosten von rund 11 500 Euro pocht der Gemeinderat auf ein zweites Angebot.









Link kopiert



In der Ratssitzung berichtete Bürgermeister Bernd Heinzelmann von einem in die Jahre gekommenen Zaun beim Kindergartengebäude im Äckerhofweg. Dieser weise das eine und andere Schlupfloch auf, was wiederum Verletzungsgefahr berge.