Rat beschließt mehrheitlich: Kindergarten in Heiligenzell wird „Wunderfitz“ heißen

Auf den Namen für den ersten kommunalen Kindergarten einigte sich der Ortschaftsrat von Heiligenzell. Die künftige Kita-Leiterin hat den Namen vorgeschlagen.
Der erste kommunale Kindergarten in Heiligenzell soll den Namen „Wunderfitz“ erhalten. In der Sitzung des Ortschaftsrates von Heiligenzell hat die künftige Leiterin der Kita Tanja Kühne den Namen vorgeschlagen. Zwei Varianten haben zur Auswahl gestanden, die bereits überlegt wurden. Der Name „Wunderfitz“ stehe für Entdeckergeist, das Wissen und ein Weiterkommen. Den Namen trägt die Mehrheit der Mitglieder im Ortschaftsrat mit. Thomas Manach (FW) fehlte der historische Hintergrund im Namen. Gewünscht hätte er sich einen Bezug zur Klostergeschichte. Er hat sich der Stimme enthalten. Alle anderen waren sich in der Namensgebung einig.