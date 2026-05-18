Rat beschließt mehrheitlich: Kindergarten in Heiligenzell wird „Wunderfitz“ heißen

Auf den Namen für den ersten kommunalen Kindergarten einigte sich der Ortschaftsrat von Heiligenzell. Die künftige Kita-Leiterin hat den Namen vorgeschlagen.

Der erste kommunale Kindergarten in Heiligenzell soll den Namen „Wunderfitz“ erhalten. In der Sitzung des Ortschaftsrates von Heiligenzell hat die künftige Leiterin der Kita Tanja Kühne den Namen vorgeschlagen. Zwei Varianten haben zur Auswahl gestanden, die bereits überlegt wurden. Der Name „Wunderfitz“ stehe für Entdeckergeist, das Wissen und ein Weiterkommen. Den Namen trägt die Mehrheit der Mitglieder im Ortschaftsrat mit. Thomas Manach (FW) fehlte der historische Hintergrund im Namen. Gewünscht hätte er sich einen Bezug zur Klostergeschichte. Er hat sich der Stimme enthalten. Alle anderen waren sich in der Namensgebung einig.

Der Name ist zwingend notwendig, weil er an die Betriebserlaubnis des Kindergartens gebunden sei. „Im Grunde ist der Kindergarten noch nicht einmal fertiggestellt und schon soll er einen Namen haben“, erklärte Ortsvorsteher Gerold Kadenbach.

Zur Auswahl hat auch der Name „Kunterbunt“ gestanden

Noch liege das komplette Konzept nicht vor, aber jetzt hat der Kindergarten zumindest einen Namen. Kadenbach hofft auf baldige Betriebserlaubnis und Fertigstellung des Kindergartens, damit dieser im April 2027 an den Start gehen könne.

Zur weiteren Auswahl gestanden hat auch der Name „Kunterbunt“, aber der Ortschaftsrat bevorzugte einen Namen, den es bisher so im Umkreis noch nicht gebe. Farblich sollen im künftigen Logo des Kindergartens, das in der Mitte das historische Klostergebäude zeigt, die Farben der vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde in den Farben Blau, Grün, Gelb und Rot. Da die Kindertagesstätte mit vier Gruppen an den Start gehen wird, sollen sich die Räume jeweils einem Element widmen.

Kindergarten wird vier Gruppen haben

In jedem Menschen seien die vier Elemente enthalten, erklärte Kühne. Feuer stehe für den Experimentier- und Erfindergeist, für Bewegung. Luft stehe für den Geist, die Sprache und Musik. Wasser fließe und greife die Gedanken auf, während die Erde das Fundament allen Lebens bildet. Der Name Wunderfitz, sei alemannischen Ursprungs und einzigartig in der Gemeinde. Ortsvorsteher Kadenbach betonte: „Es hat tatsächlich schon eine Vorbesprechung über die Namensgebung gegeben.“ Wichtig sei, dass der Name auch von den Kindern gut ausgesprochen und verstanden werde. Die bisherigen Kindergärten in katholischer Trägerschaft trügen die Namen von Heiligen oder Personen. Der Name Wunderfitz sei von Anfang an sein persönlicher Favorit gewesen. Den Wunsch von Manach, dass der Name auch die Klostergeschichte in sich tragen sollte, verstehe er, aber bei diesem Kindergarten handle es sich um einen kommunalen Kindergarten, weshalb auf eine klösterliche Darstellung verzichtet werden solle.

Infoveranstaltung

Die Gemeinde Friesenheim lädt heute, Dienstag, 19. Mai, ab 19 Uhr zur Informationsveranstaltung in den Bürgersaal im Rathaus ein. Vorgestellt wird die neue kommunale Kindertageseinrichtung. Voraussichtlich soll sie im April 2027 eröffnet werden.