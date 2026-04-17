Rat auf der Baustelle: So kommt die Sanierung der Werderstraße 17 in Hornberg voran

Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten zur Sanierung des denkmalgeschützten Stadthauses in der Werderstraße 17 in Hornberg abgeschlossen sein. Das ist der aktuelle Stand.
„Das Gerüst steht noch, weil das Wetter in den vergangenen Monaten etwas verrückt gespielt hat und nicht so gearbeitet werden konnte, wie geplant,“ berichtete Architekt Fritz Wöhrle am Mittwoch vor Ort. Merkliche Mehrkosten verursache die fachgerechte Ausbesserung der sichtbaren Risse an der Fassade. Vor allem am Sockel seien sämtliche Fugen mangelhaft. Nach Einschätzung des Architekten werden sich die zusätzlichen Kosten für die Sandsteinarbeiten im Bereich zwischen 15.000 Euro und 17.000 Euro bewegen.