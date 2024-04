1 Bei einer Haverie 2017 drang unter anderem Wasser in den Tunnel ein. (Archivbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Nach Jahren erblickt sie wieder das Tageslicht: Eine nach einer Havarie in einem Tunnel einbetonierte Tunnelbohrmaschine wird freigelegt.









Fast sieben Jahre nach einer Havarie in einem Tunnel unterhalb der Rheintalbahn bei Rastatt wird die damals verschüttete und schließlich einbetonierte Tunnelbohrmaschine wieder sichtbar. Am Mittwoch um 11 Uhr wird ein Teil der riesigen Maschine gezeigt - zunächst werde das Schneidrad zu sehen sein, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärte. Der Tunnelbohrer soll dann in den kommenden Monaten Zug um Zug ganz freigelegt und parallel dazu zerlegt und abgebaut werden. Wie viel die seit vielen Monaten vorbereitete Bergung kostet, ist noch unklar.