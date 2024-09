Rastatt: 43-jähriger Mann stirbt nach Messerangriff in Rastatt

1 Ein 43-Jähriger ist bei dem mutmaßlichen Messerangriff laut Polizei ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Paul Zinken

Zwei Männer streiten, dann zieht einer ein Messer. Der andere stirbt noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte.









Link kopiert



Ein Mann ist bei einem mutmaßlichen Messerangriff in Rastatt tödlich verletzt worden. Er war in der Nacht auf Sonntag mit einem anderen, 43 Jahre alten Mann in einer Wohnung in der Innenstadt in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Der 43-Jährige habe dann ein Messer gezogen. Sein Kontrahent sei bei der Auseinandersetzung so schwer verletzt worden, dass er noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte starb. Zeugen hatten zuvor die Helfer alarmiert.