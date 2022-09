Video von Polizeieinsatz in Berlin sorgt für Aufsehen

1 Ein Polizeieinsatz in Berlin sorgt für deutschlandweite Diskussionen (Symbolbild). Foto: imago images/Einsatz-Report24/Aaron Klewer via www.imago-images.de

„Du bist hier in unserem Land", sagt ein Beamter in einer Videoaufnahme, die für Aufsehen sorgt. Was ist passiert? Das sagt die Berliner Polizei zu den Rassismus-Vorwürfen.















Ein Ehepaar aus Berlin hat einen Polizisten nach einem Einsatz in der Wohnung wegen fremdenfeindlicher Beleidigung der Ehefrau angezeigt. Gegen den Beamten habe der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen, teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit. Das Paar habe ein entsprechendes Video vorgelegt.

Das Video, das die Ehefrau filmte, zeigt, wie zwei Polizisten einen 30-jährigen Syrer in dessen Wohnung und im Beisein seiner Familie verhaften wollen. In den Sozialen Netzwerken sorgte die Aufnahme für viel Aufsehen. Die Berliner Grünen veröffentlichten den fünf Minuten langen Film und kritisierten: „Aussagen wie „Das ist mein Land. Du bist hier Gast.“ sind zutiefst verstörend, rassistisch und ein Schlag ins Gesicht aller Menschen mit Migrationsbiografie in unserer vielfältigen Stadt.“ Sie forderten eine Stellungnahme der Innensenatorin. Die Polizei betonte: „Wir stehen gegen jegliche Form diskriminierenden und menschenverachtenden Verhaltens.“

Es soll um die Erschleichung von Leistungen gegangen sein

Einsatzkräfte waren laut Polizei wegen einer Gefährderansprache zu der 28-Jährigen in deren Wohnung gekommen. Dort habe sich auch ihr 30 Jahre alter Mann befunden, gegen den ein Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen vorgelegen habe. Im Zuge seiner Verhaftung soll der Mann Widerstand geleistet haben, weshalb er zu Boden gebracht worden sei und ihm Handfesseln angelegt worden seien.

Die Ehefrau soll versucht haben, ihren Mann zu befreien. Dies sei aber von den Polizisten unterbunden worden. Mit Beruhigung der Situation sei dann die Gefährderansprache vorgenommen worden. Außerdem sei der Haftbefehl durch Zahlung des offenen Geldbetrags von 750 Euro erledigt worden.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann

Die Einsatzkräfte hätten anschließend Ermittlungsverfahren wegen Widerstands, tätlichen Angriffs und versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet. Im weiteren Verlauf des Tages sei dann das Ehepaar zur Polizei gegangen und habe selbst Anzeige erstattet.