1 Das Sylter Video war zu Pfingsten im Lokal Pony in Kampen entstanden. Foto: Georg Wendt/dpa

Das Sylter Video mit rassistischem Gegröle löst viel Empörung aus. Eine besondere Reaktion - inklusive Wahlaufruf an Erstwähler - geht nun viral.









Hamburg - Ein Wahlaufruf der besonderen Art verbreitet sich gerade rasant in sozialen Netzen: eine Reaktion des Hamburger Footballtrainers und Ex-Capos (Vorsängers) der HSV-Ultras, Johannes "Jojo" Liebnau, auf das Video von rassistischen Party-Gesängen auf Sylt. Er motiviert in dem 78-Sekunden-Clip Spieler der U20-Mannschaft der Hamburg Huskies, bei den Europawahlen am 9. Juni wählen zu gehen - um rechte Parteien zu stoppen.