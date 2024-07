Rassismus: Chelsea und FIFA schreiten nach rassistischen Gesängen ein

1 Der FC Chelsea hat ein Disziplinarverfahren gegen Fernández eingeleitet. Foto: Isabel Infantes/PA Wire/dpa

Ein Video mit rassistischen Schmähgesängen argentinischer Nationalspieler über das französische Nationalteam sorgt für Empörung. Jetzt gibt es erste Konsequenzen.









Paris/London - Der FC Chelsea hat ein Disziplinarverfahren gegen seinen Mittelfeldspieler Enzo Fernández eingeleitet. Der 23-Jährige hatte ein Video geteilt, in dem rassistische Gesänge über die französische Fußball-Nationalmannschaft zu hören sind. Sein englischer Arbeitgeber aus London verurteilte in einer Mitteilung diskriminierendes Verhalten in jeglicher Form. Der Fußballweltverband FIFA kündigte zudem eine Untersuchung des Vorfalls an.