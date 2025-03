Die schönsten Rassekatzen Europas kommen am Samstag, 22., und Sonntag, 23. März, in die Festhalle Ebingen.

Unter der Regie des ersten Deutschen Edelkatzen-Züchter-Verbandes zeigen Aussteller rund 250 edle Katzen alle Rassen, vom Baby bis zum Supreme-Champion.

„Alle Fragen zur Katzenhaltung und Rassebesonderheiten werden an beiden Tagen in der Zeit von 9 und 17 Uhr von kompetenten und seriösen Züchter beantwortet“, versprechen die Veranstalter. Damit sich jeder ein genaues Bild von den einzelnen Katzenrassen machen kann, werden die Stubentiger hautnah präsentiert.

Eine Katze der Rasse Bengal mitten im Sprung Foto: Deutscher Edelkatzenzüchter-Verband

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag sind die beliebten Kurzhaarrassen wie Britisch Kurzhaar, Chartreux, Burma, und die seltenen Ägyptische Mau zu bewundern. Etwas ruhiger in ihrer Art wetteifern die prächtigen Publikumslieblinge Heiligen Birma und der Ragdoll um die ersten Plätze.

Daneben präsentieren sich als Vertreterinnen der Halblanghaarkatzen die imposante Maine Coon sowie die Sibirische Katze und Norwegische Waldkatze, von der am Samstag über 40 Rassevertreter anwesend sind. Zudem sind die lebhaften Siamesen dabei, zusammen mit den eleganten Orientalen, Balinesen und Orientalisch Langhaar, Bengalen Abessinier und Russisch Blau.

„Main Coon“ heißt die Rasse, der diese beiden angehöre. Foto: Deutscher Edelkatzenzüchter-Verband

Die Aussteller kommen aus ganz Europa, um die Tiere ihrer Zuchten vorzustellen und für sie einen Titel zu erringen. Vor den Augen des Publikums beurteilt eine internationale Jury von ausgebildeten Preisrichtern die Qualität der internationalen Rassekatzenzucht.

Die Rassesieger werden an beiden Tagen am frühen Nachmittag vorgestellt, danach folgt die Best in Show, in der die schönsten und besten Katzen prämiert werden. Ein Höhepunkt ist die Vergabe des Titels „National Winner“, also nationaler Sieger – die 15 besten Katzen Deutschlands sind am Sonntag erstmals in Albstadt zu sehen und werden dort vorgestellt und geehrt.