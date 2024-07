Rassehunde messen sich: In Donaueschingen wird es tierisch

1 In verschiedenen Rennen messen sich Windhunde beim Festival am 10. und 11. August im Reitstadion am Polo-Club des Hauses Fürstenberg. Foto: Veranstalter

Das Wochenende des 10. und 11. August steht in Donaueschingen ganz im Zeichen der Tiere. Beim Windhund-Festival müssen die Vierbeiner und ihre Besitzer wieder zeigen, was sie drauf haben. Auf Tierfreunde wartet ein Rahmenprogramm.









Am Wochenende des 10. und 11. Augusts kommen Hundefreunde in Donaueschingen voll auf ihre Kosten. Dann findet das Windhund-Festival im Reitstadion am Polo-Club des Hauses Fürstenberg statt – und das bereits zum 30. Mal, wie die Veranstalter des Deutschen Windhundzucht- und Rennverbands (DWZURV) mitteilen. Die Veranstaltung habe sich in der Hundeszene einen Namen gemacht und es würden Aussteller aus aller Welt anreisen, zudem gebe es ein internationales Richtergremium.