Raserparadies Calw Etliche Blitzer nicht funktionsfähig

Bleiben also fünf. Die 200.000 Euro für die Blitzer in der Bischofstraße sowie in der Pletschenau waren bereits 2020 in den Haushalt eingestellt, weil sie schon vergangenes Jahr hätten ersetzt werden sollen. Dann war es jedoch zu einer Verzögerung gekommen. Bestellt sind die Geräte also bereits. Wann sie geliefert und aufgebaut werden, stünde indes noch nicht fest, meint Stamer. Im Falle der Bischofstraße hänge das lediglich davon ab, wann die beauftragte Firma Zeit hat.

Etwas komplizierter gestaltet sich die Situation in der Pletschenau in Hirsau. Der alte Standort ist nicht mehr geeignet, weshalb sich die Verwaltung in Absprache mit dem Ortschaftsrat auf einen neuen, weiter unten in Richtung Kreuzung, geeinigt hatte. Diesen wiederum hatte Stadtrat Erhard Hofmann in einer Gemeinderatssitzung vor einiger Zeit kritisiert. Unten müsse man wegen der Kreuzung ohnehin abbremsen. Wohingegen ein Blitzer weiter oben, in der Nähe des jetzigen Standorts, wirklich den Verkehr auszubremsen vermöge. Hofmann hatte stattdessen einen Platz, nur wenige Meter vom alten Blitzer entfernt, vorgeschlagen. Dort stünde zwar ein Schild, das auf einen Privatweg hinweise – was aber seines Wissens nicht zutreffend sei. Also der ideale Standort? Kling hatte sich damals skeptisch gegenüber diesem Vorschlag gezeigt. Für eine Änderung des Auftrags sei es schon zu spät, hatte er befürchtet. Zumal der Ortschaftsrat dem ausgesuchten Standort bereits zugestimmt hatte.

Im besten Fall wieder zehn Blitzer

Im Nachhinein scheint Hofmanns Idee aber zumindest in Erwägung gezogen worden zu sein. Auf Anfrage bestätigt Stamer, dass es diesbezüglich jüngst einen Termin mit einem Techniker gegeben habe. "Aktuell warten wir auf die Stellungnahme der Firma", erklärt sie. Der neue Standort in der Pletschenau werde nochmal überprüft. Eventuell könnten dort aufgrund der Tiefbauarbeiten noch zusätzliche Kosten auf die Stadt zukommen, so Stamer.

2021 ebenfalls auf der Agenda: die Blitzer in der Wildbader Straße in Hirsau und an der B 296 in Stammheim. Die Mittel hierfür sind im Haushalt 2021 eingestellt.

In den kommenden Monaten werden in Calw also gleich vier neue Blitzer erwartet. Der letzte verbliebene "Starenkasten" in Altburg soll – unter Vorbehalt – 2022 ausgetauscht werden, war im März 2020 von Kling zu erfahren. Dann hätte man im besten Fall wieder zehn Blitzer – die auch funktionieren.