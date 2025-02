Raser-Unfall: Beim Fußballschauen ist der Papa immer noch dabei

Tödliche Messerattacke in Mannheim Prozess gegen mutmaßlichen Mörder von Rouven Laur - was wichtig wird

Der blutige Angriff auf den Polizisten Rouven Laur in Mannheim im Mai 2024 löste bundesweit Entsetzen aus. Nun steht der Täter in Stuttgart vor Gericht. Was über den Angreifer bekannt ist – und welch Strafe ihm droht.