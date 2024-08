1 In Furtwangen fehlt die Grüne Welle, findet Gemeinderätin Anja Siedle. (Symbolfoto) Foto: www.imago-images.de

Die Verkehrssituation in Furtwangen war Thema im neuen Gemeinderat. Gemeinderätin Anja Siedle beklagte sich über die fehlende „Grüne Welle“ in der Stadt. Und im Bereich Lindenstraße seien laut Karin Jäger viele Raser unterwegs.









In der Sondersitzung zur Konstituierung des neuen Furtwangen Gemeinderates gab es, wie in jeder Sitzung, am Ende die Möglichkeit für Anfragen aus dem Gemeinderat an die Verwaltung.