Raser in VS

1 Es ist erst zwei Jahre her, da wurde die Villinger Rosengasse gerichtet. Jetzt dient sie Rasern als Rennstrecke für ein illegales Kräftemessen. Foto: Eich

Unvorstellbar, für alle, die die Rosengasse kennen: Das kleine Villinger Sträßlein wird offenbar als Rennstrecke missbraucht.















Villingen-Schwenningen - Da staunte auch mancher Stadtrat am Dienstagabend nicht schlecht, als er hörte, was dem FDP-Stadtrat Dirk Gläschig zu Ohren gekommen war: In der Rosengasse in Villingen, jener kurzen Straße, eingebettet zwischen alten Mauern, zwischen Färberstraße und Niederer Straße, werden nachts manchmal Rennen gefahren.

Anwohner beklagen sich

Ein Anwohner aus der noch recht frisch renovierten Rosengasse habe ihn darauf angesprochen, "da machen sie Autorennen". Die Herausforderung: Wer kommt auf der Kürze der Strecke aus dem Stand heraus auf Tempo 100. Ein kaputter Poller mache die Einfahrt für die Raser leicht – durch die Färberstraße herein, durch die Kapuzinergasse "und dann die Rosengasse voll Stoff hoch", das wäre die beliebte Innenstadtrallye für manchen Raser. "Vielleicht kann man da mal kontrollieren?", regte der Stadtrat an – die Verwaltung will sich der illegalen Rennen annehmen.

Illegale Rennen gab es schon viele

Illegale Autorennen sind in der Doppelstadt nichts Neues, immer wieder gab es solche Verstöße, so klagten 2016 Anwohner in Schwenningen über Auto-Spielereien auf dem Jäckle-Areal. Im Oktober 2021 war ein 22-Jähriger mit Tempo 200 im Zuge eines illegalen Straßenrennens im Fokus der Polizei und ein Autoposer, der in Villingen-Schwenningen im April bei einem groß angelegten Autoposer-Treffen zu Ostern aufgefallen war, musste sich sogar wegen eines tödlichen Rennens vor Gericht verantworten. Die Szene, so scheint es, hat hier viele Freunde.