1 In Marbach wird die Geschwindigkeit des Verkehrs gemessen. Foto: Eich

Das konnten die Mitglieder des Marbacher Ortschaftsrates kaum glauben: Mit 121 Stundenkilometer raste ein Auto über die Kirchdorfer Straße in der Ortsmitte Richtung Brigachtal.















Link kopiert

VS-Marbach - Das ergab eine Geschwindigkeitsmessung, deren Ergebnisse Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple dem Gremium in der jüngsten Ortschaftsratssitzung bekannt gab.

Gemessen wurde zwischen dem 13. und 23. April sowie 22. und 29. Juni. Gezählt wurden in diesem Zeitraum 53 317 Fahrzeuge, unterwegs in beiden Richtungen.

Raser war eine Ausnahme

Das "rasende" Auto mit 121 Kilometern pro Stunde sei eine Ausnahme gewesen, so die Ortsvorsteherin. Es habe 36 Verstöße gegen die vorgeschriebene Geschwindigkeit gegeben, was einem Anteil von 0,07 Prozent entspreche. Hauptsächlich hätten die Messungen Geschwindigkeiten von 56 bis 60 Kilometern pro Stunde ergeben.

Messung im September

Mit diesem Ergebnis, so wurde im Gremium bemerkt, sei keine Gefahr vorhanden, trotz des relativ hohen Verkehrsaufkommens. Anfang September, also noch in den Sommerferien, wurde an einem Tag zwischen 13 und 17 Uhr nochmals gemessen, elf Geschwindigkeitsüberschreitungen seien festgestellt worden.

Ort nicht ideal

Die Stelle, an denen die Messgeräte aufgestellt waren, sei wegen der Topographie nicht unbedingt ideal gewesen, war sich das Gremium einig. Die Ortsvorsteherin schlug vor, nochmals an anderer Stelle eine Messung vornehmen zu lassen. Zu bedenken sei, dass vom Ortsausgang Brigachtal bis zum Ortseingang Marbach 80 Kilometer pro Stunde vorgeschrieben sind. Die Kirchdorfer Straße sei recht lang und die Wohnbebauung beginne erst nach einer größeren Strecke nach dem Ortsschild. Danach gehe es auch noch leicht bergab, das verleite dazu, die Geschwindigkeit nicht gleich zu reduzieren.

Lohmiller sieht es kritisch

Ortschaftsrat Bernd Lohmiller meinte, finanziell hätte sich der Aufwand für die Messungen nicht gelohnt. Die Rathauschefin sah das anders: Aufgestellte Messgeräte haben dennoch eine positive Maßnahme. Bei der Anzeige einer überhöhten Geschwindigkeit werde dem Autofahrer bewusst, dass er im Ort zu schnell ist und werde die Geschwindigkeit drosseln.