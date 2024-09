Raser in Hüfingen

In Hüfingen war ein Audifahrer zu schnell und rücksichtslos im Wohngebiet unterwegs. Dabei brachte er ein Kind in Gefahr. Nun ermittelt die Polizei wegen eines verbotenen Autorennens.









Am Mittwochmittag, gegen 13 Uhr, ist ein 21-Jähriger in einem Audi A6 und rasanter Fahrweise in einem Wohngebiet Hüfingens unterwegs gewesen und gefährdete dabei ein Kind. Das berichtet die Polizei.