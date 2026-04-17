Raser in Altensteig: „Ein trauriges Bild für unsere Stadt“

Zur Problematik der immer wieder auftretenden Unfälle sogenannter „illegaler Raser“ schreibt uns unser Leser Rolf Scheerer aus Altensteig seine Meinung
Die so genannten Wollhaus-Raser oder die Ludwigsburg-Raser gibt es auch in der Altensteiger Bahnhofstraße. Seit Jahren jagen immer wieder (hauptsächlich abends) hochmotorisierte Fahrzeuge mit brachialer Geschwindigkeit und krachenden Abgas-Anlagen aus der Innenstadt heraus. Diese Typen können sich das in Altensteig erlauben, denn es gibt keine Polizei (keine Blitzer), die sich für diese illegalen Straßenrennen interessiert.