Wie Polizeisprecherin Nicole Minge auf Nachfrage preisgibt, gab es im Baustellenbereich bisher an 13 Tagen Geschwindigkeitskontrollen - also weniger als eine Kontrolle pro Woche, betont Minge.

Dabei kam achtmal ein Blitzer zum Einsatz und fünfmal hatte die Polizei Messungen mit einer Laserpistole durchgeführt.

Vom Baustellen-Blitzer wurden dabei insgesamt 2680 Temposünder erwischt. 51 von ihnen waren so schnell unterwegs, dass sie ein Fahrverbot erhalten haben. Der schnellste Raser war am ersten Messtag, dem 29. April, mit 140 km/h in einer Tempo-80-Zone unterwegs.

An diesem ersten Messtag hatte es auch am meisten geblitzt. Ganze 1099 Mal löste das Radargerät am Parkplatz Hasenrain aus. Es war damit jeder fünfte Autofahrer zu schnell unterwegs. 38 von ihnen erhielten nach diesem Tag ein Fahrverbot.

Bei der letzten Messung am 23. Juli in der auf 60 km/h beschränkten Fahrtrichtung Stuttgart wurden 312 zu schnelle Autofahrer festgestellt. Hier war der schnellste mit 111 km/h unterwegs und es wurden zwei Fahrverbote ausgesprochen.

Die Polizeisprecherin erklärt zum Hintergrund der Kontrollen, dass diese "auch auf Wunsch der Baustellenmitarbeiter getätigt" werden. Denn, so betont Minge, "gerade am Parkplatz Hasenrain ist eine Baustellenausfahrt, bei der es bei zu hohen Geschwindigkeiten zu sehr gefährlichen Situationen kommen kann."

Am 19. Mai hatte die Polizei am Parkplatz Hasenrain eine Kontrolle durchgeführt. Foto: Privat

Info: So lange bleibt die Baustelle noch

Die A 81-Baustelle zwischen Sulz und Oberndorf besteht in beide Fahrtrichtungen bis voraussichtlich zum 13. Oktober. Zudem ist der Parkplatz Hasenrain wegen der Arbeiten bis zum 30. September geschlossen.