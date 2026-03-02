Raser gefährden den Verkehr: Polizei ermittelt wegen möglichem Autorennen bei Weil am Rhein

1 Die Polizei sucht Zeugen des Autorennens auf der A5. Foto: Techline/Pixabay Mehrere Autos sollen am Samstag auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Weil am Rhein und Efringen-Kirchen an einem Kraftfahrzeugrennen beteiligt gewesen sein.







Mehrere Autos sollen am Samstag gegen 21.30 Uhr auf der Autobahn A 5 zwischen den Anschlussstellen Weil am Rhein und Efringen-Kirchen in Richtung Norden an einem Autorennen beteiligt gewesen sein. Ein Verkehrsteilnehmer teilte mit, dass drei dunkle Fahrzeuge den Verkehr auf der Autobahn zunächst stark herunter gebremst hätten, um im Anschluss die Pkws stark zu beschleunigen. Weitere Angaben zu den beteiligten Fahrzeugenwaren dem Zeugen nicht möglich, so das Polizeipräsidium Freiburg. Kurze Zeit später meldete ein weiterer Verkehrsteilnehmer ein mögliches Kraftfahrzeugrennen auf gleicher Höhe, jedoch in entgegengesetzter Richtung zwischen den Anschlussstellen Efringen-Kirchen und Weil am Rhein. Hierbei sollen sich zwei dunkle Autos, vermutlich BMWs, nebeneinander positioniert und den Verkehr heruntergebremst haben. Anschließend hätten sie die Fahrt mit starker Beschleunigung vorgesetzt. Im Zuge des Fahrmanövers sei ein bislang unbekannter Pkw verbotswidrig rechts über den Standstreifen überholt worden. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten wird derzeit von einem möglichen Zusammenhang der beiden gemeldeten Vorfällen ausgegangen, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel, 07621/98 000, sucht Zeugen, welche die Vorfälle auf dem Streckenabschnitt der Autobahn beobachtet haben und Angaben dazu machen können. Ebenso möge sich die Fahrerin oder der Fahrer des Pkw melden, welcher verbotswidrig rechts überholt wurde, so die Polizei abschließend.