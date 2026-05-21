Raser auf B27 bei Hechingen: Mit 169 Sachen geblitzt – aber war es ein Wettrennen mit der Polizei?

Wegen eines neuen und seltenen Deliktes musste sich ein 20-Jähriger vor dem Hechinger Amtsgericht verantworten: verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Die Richterin hatte freilich Zweifel.
Eine filmreife Verfolgungsjagd spielte sich an einem Septemberabend des vergangenen Jahres auf der B27 bei Hechingen ab. Um 20.55 Uhr maßen zwei Polizeibeamte, die sich vor dem griechischen Restaurant an der Ausfahrt Hechingen-Mitte mit einer Laserpistole postiert hatten, einen vorbeifahrenden Audi Q3 mit Reutlinger Kennzeichen mit 169 Stundenkilometern. Viel, viel zu schnell. Erlaubt ist auf diesem Abschnitt der vierspurigen Bundesstraße Tempo 120.