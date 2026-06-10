Yannick Hanfmann kämpft, wehrt Matchbälle ab – doch am Ende reicht es in seinem Achtelfinale beim Rasen-Tennisturnier in Stuttgart nicht. Ein besonderer Sieg muss weiter warten.
Stuttgart - Tennisspieler Yannick Hanfmann hat das Viertelfinale beim Rasenturnier in Stuttgart und einen Meilenstein seiner Karriere verpasst. In einem über zwei Sätze ausgeglichenen Achtelfinale unterlag der Karlsruher dem quirligen und mutig aufspielenden Italiener Mattia Bellucci 5:7, 7:6 (7:4), 2:6. Mit einem Erfolg hätte der 34-Jährige erstmals die Runde der besten Acht auf dem Weissenhof und den 100. Sieg auf der ATP-Tour erreicht - im 200. Spiel.