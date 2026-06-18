Rasentennis in Halle: Zverev gewinnt deutsches Duell und steht im Viertelfinale

Grand-Slam-Sieger Alexander Zverev zeigt bei seiner zweiten Partie beim Rasenturnier in Halle einen souveränen Auftritt. Der Hamburger gewinnt gegen Yannick Hanfmann in zwei Sätzen.
Halle/Westfalen - French-Open-Sieger Alexander Zverev hat beim Rasenturnier im westfälischen Halle das Viertelfinale erreicht. Im deutschen Tennis-Duell gegen Yannick Hanfmann gewann der 29-Jährige im Achtelfinale der Terra Wortmann Open mit 6:3, 7:6 (7:4). Zverev verwandelte seinen ersten Matchball nach 1:21 Stunden Spielzeit.