Rasengräber in Heiligenbronn: Ein Ort der Erinnerung in neuer Gestalt

„Tote beerdigen“ gehört zu den biblischen Werken der Barmherzigkeit. Noch immer befinden sich einige Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft und werden von den Kirchengemeinden unterhalten. Auch der Friedhof in Heiligenbronn gehört zu diesen kirchlichen Friedhöfen.

Der Kirchengemeinderat hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach mit dem Wunsch aus der Bevölkerung befasst, neben den klassischen Grabformen auch eine pflegeleichtere Alternative anzubieten. Mit den neuen Rasengräbern wird diesem Anliegen nun entsprochen.

Charakter bewahren

Gleichzeitig war es dem Kirchengemeinderat laut Mitteilung wichtig, den besonderen Charakter des Friedhofs zu bewahren. Denn die bunt bepflanzten Gräber sind in unserem Kulturkreis Ausdruck einer gewachsenen Friedhofskultur. Sie erinnern an den blühenden „Paradiesgarten“, auf den christliche Friedhöfe in besonderer Weise verweisen. Bei der Weiterentwicklung der Anlage sollte deshalb nicht nur der Wunsch nach geringerem Pflegeaufwand berücksichtigt, sondern auch die bisherige Gestaltungstradition aufgenommen und weitergeführt werden.

Die neuen Rasengräber wurden daher bewusst nicht in einer gewöhnlichen Grabreihe angelegt. Stattdessen entstanden in Zusammenarbeit mit der Firma GRÜN-KONZEPT Kreisformen und geschwungene Wege, die dem neuen Bestattungsbereich eine eigene, lebendige Gestaltung geben. Die schlichte Form des Rasengrabes wird dadurch in einen kreativen gärtnerischen Zusammenhang gestellt.

So entsteht ein Bereich, der sich harmonisch in den bestehenden Friedhof einfügt und zugleich neue Akzente setzt.

Im Vergleich zu den klassisch und vielfach blumengeschmückten Grabflächen wirkt das neu geschaffene Belegungsfeld auf seine eigene Weise lebendig. Damit bleibt der Gedanke des Friedhofs als Ort des Erinnerns, des Trostes und der Hoffnung sichtbar – und auch ein wenig die Erinnerung an den „Paradiesgarten“.

Im Zuge der Umgestaltung wurden auch drei historische Grabsteine restauriert und werden künftig an neuer Stelle wieder platziert: der Grabstein von Klostergründer David Fuchs, der einst auch den Friedhof anlegen ließ, sowie die Grabsteine der Pfarrer Sohmer und Paul Welte. So bleiben wichtige Spuren der Geschichte Heiligenbronns erhalten und in die neue Friedhofsgestaltung eingebunden.

Dank an Ehrenamtlichen

Mit der Fertigstellung des neuen Bestattungsbereichs wird auch die bisherige Einschränkung in der Friedhofsordnung aufgehoben: Ab dem 1. Juli 2026 sind Belegungen als Einzelreihengrab, Einzelurnengrab oder Einzeldoppelurnengrab möglich. Eine Doppelbelegung ist bei Einzelreihengräbern als Rasengrab aus Platzgründen nicht vorgesehen.

Ein besonderer Dank gilt laut Mitteilung den vielen ehrenamtlichen Helfern aus dem Dorf, die gemeinsam mit dem Bauausschuss wesentlich dazu beigetragen haben, die Umgestaltung kostengünstig umzusetzen.

Ihr Einsatz zeige eindrücklich, wie sehr den Menschen vor Ort ihre Heimat am Herzen liegt – als Lebensraum für die Lebenden und als würdiger Erinnerungsort für die Verstorbenen.