Die derzeitigen Temperaturen erfordern noch keine Abkühlung im Freibad. Ob’s zur Eröffnung am Pfingstsamstag wärmer wird, das bleibt allerdings zu hoffen.

Durch Rollrasen wie rechts im Bereich des Beach-Volleyballfelds etwas grüner zeigt sich derzeit das Schramberger Freibad in Tennenbronn. Eigentlich hätte an Christi Himmelfahrt Eröffnung sein sollen, diese war aber verschoben worden – das Wetter ist derzeit ja auch nicht einladend genug für einen unbeschwerten Badetag. So laufen derzeit noch Restarbeiten wie beispielsweise der Zaunbau im Bereich entlang der Affentälestraße. Die Eröffnung für dieses Jahr ist seitens der Stadtwerke auf Pfingstsamstag, 27. Mai, terminiert. Zu diesem Zeitpunkt soll, wenn man der aktuellen Wettervorhersage Glaube schenkt, die Tageshöchsttemperatur immerhin bei 19 Grad Celsius liegen. Foto: Wegner