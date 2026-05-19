Rasen-Klassiker: Tennisstar Alcaraz sagt auch Wimbledon-Start ab

Carlos Alcaraz verpasst ein weiteres Tennis-Highlight: Nach den French Open muss der Spanier auch für das Turnier in Wimbledon absagen. Das Handgelenk des Stars macht weiter Probleme.
Paris - Tennisstar Carlos Alcaraz wird nach den French Open auch das Rasen-Turnier in Wimbledon verletzungsbedingt verpassen. Der 23 Jahre alte Spanier gab seinen Startverzicht beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 29. Juni bis 12. Juli in London bekannt. Die Verletzung an seinem rechten Handgelenk ist noch nicht richtig ausgeheilt.