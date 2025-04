Mit der letzten Aktion des Spiels wäre der SGM Gruol/Erlaheim beinahe noch der Siegtreffer gelungen. Schiedsrichterin Kerstin Holzmayer, die bei den Damen Spiele bis zur 2. Bundesliga leitet, verwehrte dem Tor von Felix Dormeyer aber die Gültigkeit und wertete den Luftzweikampf mit Keeper Benjamin Bosch als Foulspiel. Es war die letzte von vielen aufregenden Szenen in diesem Wiederholungsspiel.

Bisingens Robin Ledda traf bereits in der 2. Minute aus spitzem Winkel den Pfosten, eine Minute später vergab Kevin Bosch auf der Gegenseite eine Großchance. Die Gäste agierten kompakt und setzten auf Umschaltmomente, mit fortlaufender Spieldauer waren die Hausherren aber am Drücker. Aus einem Bisinger Einwurf resultierte das 1:0 der SGM durch Kevin Bosch in Minute 34.

Fiorenza trifft doppelt

In der Folge hatte man bei einem Müller-Freistoß an die Latte zwar Pech, vergab aber auch zahlreiche Hochkaräter. Trainer Jochen Gihr resümierte: „Wir hatten x-Chancen zum 2:0 und 3:0. Wenn du die nicht machst, läuft es im Fußball eben so.“ Was Gihr meint: Die Bisinger kamen Mitte der 2. Halbzeit wieder besser ins Spiel und drehten die Partie. Spielertrainer Pietro Fiorenza sorgte mit einem schnellen Doppelschlag für die Führung (67. und 71. Minute).

Gruol/Erlaheim warf in der Folge alles nach vorne und der in den Sturm vorgeschobene Abwehrhüne Felix Dormeyer köpfte dann auch den 2:2-Ausgleich (86.). Fiorenza, der kurz nach seinen Treffern angeschlagen vom Feld musste, erklärte: „Wir haben zum zweiten Mal gegen sie ein super Spiel abgeliefert. Ein Sieg wäre vielleicht glücklich, aber nicht ganz unverdient gewesen. Unsere Taktik ist gut aufgegangen.“