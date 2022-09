Rasante Fahrweise in Horb

1 Der Streifenwagen verfolgte den fliehenden Fahrer durch Horb. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Nachdem sich am Montagabend ein 18 Jahre alter Autofahrer einer Polizeikontrolle entzogen hatte, hat er seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt und ist letztlich an einer Mauer zum Stehen gekommen.















Horb - Nach bisherigem Sachstand der Polizei fiel Beamten der Mazda des 18-Jährigen kurz vor 22 Uhr im Bereich der Lerchenstraße auf. Als das Fahrzeug angehalten hatte und die Beamten das Auto sowie die Fahrtüchtigkeit des Fahrers überprüfen wollten, fuhr dieser unvermittelt mit erhöhter Geschwindigkeit los.

Die Polizisten verloren den Mazda zunächst aus den Augen, bemerkten das Fahrzeug aber wieder in der Rottweiler Straße. Als er den Streifenwagen erkannte, beschleunigte der 18-Jährige erneut, überholte verbotswidrig zwei Fahrzeuge und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab.

Fahrer besitzt keinen Führerschein

In der Rottenburger Straße stieß das Auto letztlich gegen eine Mauer und einem Geländer. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von rund 5000 Euro. An der Mauer ein Fremdschaden von etwa 500 Euro. Der Mazda musste abgeschleppt werden

Den vorsorglich hinzugerufenen Rettungsdienst benötigte der Fahrer offenbar nicht, so die Polizei. Der 18-Jährige wurde mit jetzigem Ermittlungsstand nicht verletzt. Die bisherigen Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass sich der Mann der Kontrolle entziehen wollte, weil er keinen Führerschein besaß. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.