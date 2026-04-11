Eine Autofahrerin rast durch Rumänien – aus Angst um ihren Kuchen im Ofen. So begründete sie zumindest ihre viel zu schnelle Fahrt. Wie die Polizei reagiert.
Constanta - Kurz vor dem orthodoxen Osterfest hat eine Frau in Rumänien ihr zu schnelles Fahren mit einem Osterkuchen im Backofen begründet. Mit Tempo 176 auf einer schmalen Landstraße im Südosten des Landes war ihr Auto laut Polizei viel zu schnell - maximal 80 Kilometer pro Stunde sind dort erlaubt. Nachdem die Frau und ihr Wagen gestoppt wurden, haben sie den Polizisten gesagt, sie müsse sich beeilen, weil sonst der Kuchen im Ofen verbrennen würde.