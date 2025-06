Rapper vor Gericht: Schuldig oder unschuldig? Jury übernimmt im Combs-Prozess

1 So sieht eine Gerichtszeichnung den angeklagten Sean "Diddy" Combs. (Archivbild) Foto: Elizabeth Williams/AP/dpa Sechs Wochen lang hat die Jury im Prozess gegen Rapper Sean Combs rund drei Dutzend Zeugen und Zeuginnen gehört. Jetzt müssen die zwölf Geschworenen über Schuld oder Unschuld entscheiden.







New York - Im Prozess gegen Sean "Diddy" Combs hat die Jury übernommen. Die zwölf Geschworenen - acht Männer und vier Frauen - müssen nun am Gericht in New York über Schuld oder Unschuld des früheren Rap-Superstars entscheiden. Für ihre Beratungen haben sie so viel Zeit, wie sie brauchen - bis zu einem Urteil könnte es also wenige Stunden, aber auch viele Tage dauern.