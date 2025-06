Rapper vor Gericht: Ex-Mitarbeiter: Combs Sex-Veranstaltungen waren Flucht

1 Die Gerichtszeichnung zeigt Sean "Diddy" Combs, der den Eröffnungsplädoyers am ersten Verhandlungstag vor dem Bundesgericht in Manhattan zuhört. (Archivbild) Foto: Elizabeth Williams/AP/dpa In New York läuft der Prozess gegen Sean Combs wegen Anschuldigungen von Sexualstraftaten. Ein Ex-Mitarbeiter sagt aus, wie Sex-Veranstaltungen für den Rapper organisiert wurden.







New York - Im Prozess gegen Sean Combs wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten hat ein Ex-Mitarbeiter des früheren Rap-Superstars von der Organisation von Sex-Veranstaltungen in Hotels berichtet. Diese Veranstaltungen seien für den Musiker "wie eine Flucht" gewesen, sagte Brendan Paul vor Gericht in New York, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.