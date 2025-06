Rapper vor Gericht: Combs-Prozess: Jury sieht Nachrichten zu Drogen und Gewalt

1 Die Gerichtszeichnung zeigt Sean "Diddy" Combs, der den Eröffnungsplädoyers am ersten Verhandlungstag vor dem Bundesgericht in Manhattan zuhört. (Archivfoto) Foto: Elizabeth Williams/AP/dpa In New York läuft der Prozess gegen Sean Combs wegen Anschuldigungen von Sexualstraftaten. Dabei bekommt die Jury zahlreiche Text-Nachrichten zu Drogen, Sex und Gewalt zu sehen.







New York - Im Prozess gegen Sean Combs wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten hat die Jury zahlreiche Text-Nachrichten zu Drogen, Sex und Gewalt zu sehen bekommen. Unter anderem ging es in den Nachrichten, die den Geschworenen vor Gericht in New York gezeigt wurden, um die Bestellung von Drogen und um die Organisation von Sex-Veranstaltungen in Hotels, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.