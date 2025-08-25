Ein bizarrer Vorfall im nächtlichen Los Angeles bringt den Rapper Lil Nas X in die Schlagzeilen. Nun muss sich der Sänger wegen Vorwürfen von Körperverletzung bei seiner Festnahme verantworten.

Los Angeles - Nach der schlagzeilenträchtigen Festnahme von US-Rapper Lil Nas X in Los Angeles muss sich der 26-Jährige in vier Anklagepunkten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Grammy-Preisträger Körperverletzung in drei Fällen sowie Widerstand gegen einen Polizisten vor. Der Rapper plädierte am Montag (Ortszeit) auf nicht schuldig, wie US-Medien berichteten.

Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Montero Hill, saß seit seiner Festnahme am Donnerstag in Untersuchungshaft. Die zuständige Richterin legte nun eine Kaution zur Freilassung in Höhe von 75.000 Dollar (rund 65.000 Euro) fest. Das Sprecherteam des Rappers reagierte auf eine Anfrage der dpa zunächst nicht.

Schlagzeilenträchtiger Vorfall

Der "Old Town Road"-Sänger war vorige Woche in den frühen Morgenstunden nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, später gänzlich nackt, durch Los Angeles gelaufen. US-Medien posteten Videos von dem Vorfall. Er wurde von Polizisten aufgegriffen, dabei eskalierte die Situation, die zu den Vorwürfen führte. Der Rapper sei anfangs wegen Verdachts auf Drogeneinnahme in ein Krankenhaus gebracht worden, dann in Untersuchungshaft gekommen, teilte ein Polizeisprecher der "Los Angeles Times" mit.

Seinen Durchbruch hatte der im US-Bundesstaat Georgia aufgewachsene Musiker 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit "Old Town Road". 2021 veröffentlichte Lil Nas X sein erfolgreiches Debütalbum "Montero".