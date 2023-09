Der 14-Jährige Lenny hat einen großen Traum, er möchte Deutschland beim Junior Eurovision Song-Contest (JESC) vertreten. Der Wettbewerb wird am Sonntag, 26. November, in Nizza veranstaltet. Neben Lenny stehen vier weitere Sangestalente aus Deutschland in der Vorauswahl dafür. Wer von ihnen letztlich in Nizza antreten darf, wird zur Hälfte durch ein Publikumsvoting entschieden. Die andere Hälfte wird durch Juroren bestimmt.

Lenny hofft natürlich, dass sich die Mehrheit für ihn entscheidet – und er setzt dabei auch auf Unterstützung aus seiner Heimatstadt. Doch die Uhr tickt, die Abstimmung ist nur noch bis Sonntag, 17. September, möglich (siehe Info).„Ich bin wirklich schon sehr aufgeregt“, so Lenny im Gespräch mit unserer Redaktion „Meine Nominierung ist für mich eine sehr große Sache.“ Sollte er Deutschland in Nizza vertreten dürfen, werde er dann von der Schule befreit und bekomme Aufgaben, die er zu bearbeiten habe.

Der junge Lahrer ist der breiten Öffentlichkeit kein Unbekannter, nachdem er 2021 an „The Voice Kids“ teilgenommen hatte. Bis ins Halbfinale der Casting-Show schaffte er es. Das Besondere daran: Lenny ist seit Jahren Rapper.

Sein Song handelt vom Klimawandel

Alle jungen Talente haben in gleicher Kulisse ein Auftrittsvideo aufgenommen und eine Minute ihres JESC-Songs in einer Demo-Version gesungen. Lenny setzt dabei – natürlich – auf einen Rap-Song.

Breitbeinig steht der 14-Jährige im Raum, hinter ihm sind einige Instrumente: E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug und Keyboard. Auf dem Boden liegen mehrere Orientteppiche. Lenny geht kurz in sich und beginnt mit seiner ersten Zeile. Sein Song „Lieben lernen“ handelt von Zusammenhalt, Frieden und dem Klimawandel.

Im Gespräch mit unserer Redaktion betont er, dass ihm etwas an der Zukunft seiner Generation liegt. Klimawandel und Umweltverschmutzung seien große Probleme.

Seinen Song hat der junge Lahrer dabei nicht selbst geschrieben. „Den Song hat DJ Thomilla von den Fantastischen Vier produziert“, so Lenny. Die Frage, ob er mit den anderen Kandidaten in Kontakt stehe, bejaht er. Er kenne die anderen Kandidaten schon von „The Voice Kids“. Vor allem mit Adriano schreibe er öfter über WhatsApp.

Die Online-Abstimmung läuft seit knapp einer Woche. Eine Vorentscheids-Sendung im Fernsehen, so wie zum JESC 2021, gibt es in diesem Jahr nicht. Nach dem Publikums-Voting, das bis Sonntag möglich ist, bewertet eine internationale Fachjury die Auftritte. Bereits einen Tag später, am 18. September, um 16 Uhr wird der deutsche Kandidat für den JESC verkündet. Danach gilt es, die finale Version des deutschen Songs für Nizza zu produzieren. Studioversion und Musikvideo feiern am 13. Oktober Premiere. „Sollte die Entscheidung auf mich fallen, wäre das eine große Ehre für mich“, so Lenny.

Die Liebe zum Rap hat er vom Vater geerbt

Die Frage, wie er zum Rappen gekommen sei, beantwortet er so: „Mein Vater hat schon früher Rap gehört.“ Wenn sie zusammen mit dem Auto fuhren, sei bei ihnen Hip-Hop-Musik gelaufen. Bereits mit sieben Jahren habe er dann begonnen, die Songtexte der Lieder, die sie gemeinsam gehört hatten, auswendig zu lernen.

2022 gewann Lissandro aus Frankreich mit seinem Lied „Oh maman!“. Daher findet der JESC 2023 am 26. November im französischen Nizza statt. Übertragen wird der Sangeswettbewerb im Kinderkanal und auf eurovision.de.

Egal, welches Ergebnis herauskommt, er wolle auf jeden Fall mit dem Rappen weitermachen, so Lenny. Sein Traum ist es, mit Musik Geld zu verdienen und irgendwann davon leben zu können. Allerdings sei klar, dass die Schule vorgeht.

Online abstimmen

Der Junior Eurovision Song Contest ist der größte europäische Musikwettbewerb für junge Gesangstalente. In diesem Jahr wird er in Frankreich ausgetragen. 16 Länder nehmen am Junior ESC 2023 teil. Deutschland ist in diesem Jahr wieder dabei. Neben dem Publikumsvoting, das 50 Prozent zählt, stimmt auch eine internationale Fachjury zu 50 Prozent über den deutschen Junior-ESC-Titel ab. Wer zusammengerechnet am besten abschneidet, fährt für Deutschland zum Junior Eurovision Song Contest. Bei Gleichstand gibt das Voting des Publikums den Ausschlag. Abstimmen kann man unter www.kika.de/junior-eurovision-song-contest/mach-mit/voting-146.