1 In Freudenstadt ist er heimisch geworden: Der veröffentlicht an diesem Freitag seine erste EP. Foto: Erb

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Nicht der Ruhm steht für Gurvir an erster Stelle, sondern vor allem die Musik und die Gefühle, die er damit vermitteln kann. Der Freudenstädter Nachwuchsrapper veröffentlicht am Freitag sein erstes Kurzalbum.

Freudenstadt - Das Kurzalbum, in der Musikbranche EP genannt, sei für ihn wie eine Bewerbung für die deutsche Rap-Szene. "Das zeigt, was man drauf hat", sagt Gurvir, der ausschließlich unter seinem Vornamen auftreten möchte. Der 21-Jährige ist im Norden Indiens geboren, in Magdeburg aufgewachsen und seit seinem zehnten Lebensjahr in Freudenstadt. "Mir gefällt es hier. Ich mag dieses Großstadtleben nicht so. Ich hänge lieber mit meinen Freunden am Sportplatz ab", erzählt er.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen