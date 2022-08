1 Rapper Haftbefehl: Wie ist es um seine Gesundheit bestellt? (Archivbild) Foto: dpa/Ondro

Der Rapper Haftbefehl, bürgerlich Aykut Anhan, hat seine Deutschlandtour, „Die Schwarzweisse Tour 2022“, komplett abgesagt. Das teilte der inzwischen bei Stuttgart lebende Musiker am Montag auf Instagram mit. „Leider muss ich ,Die Schwarzweisse Tour’ aus gesundheitlichen Gründen ersatzlos absagen. Mein Körper braucht eine Pause. Eine Pause, von der ich noch nicht weiß, wie lange sie gehen wird.“

Am 1. September hätte der Auftakt eigentlich in Stuttgart stattfinden sollen. Die Tickets für den Gig im Wizemann am Pragsattel waren bereits ausverkauft. Insgesamt elf Konzerte in Deutschland und im deutschsprachigen Raum sind betroffen. Tickets würden dort erstattet, wo sie gekauft wurden, heißt es auch auf der Webseite seiner Konzertagentur All Artists Agency. Welcher Natur Haftbefehls gesundheitliche Probleme sind, sagte der Rapper nicht.

Zuletzt gelangte der 36-Jährige bundesweit in die Schlagzeilen, nachdem er Anfang August in Mannheim auf der Bühne stand – oder besser, torkelte. Der offenbar volltrunkene Rapper musste den Auftritt abbrechen, bevor er richtig begonnen hatte. Videos davon kursieren im Netz und zeigen den Rapper, wie er sich gerade noch so an einem Geländer festhalten kann.

Kein Interviewtermin vor 18 Uhr

Der Künstler pflegt seit jeher einen sehr unkonventionellen Lebensstil. So war ein Interviewtermin mit ihm vor einigen Jahren nicht vor 18 Uhr auszumachen: Weil „Hafti“ tagsüber schläft, wie es damals aus seinem Umfeld hieß.

Inzwischen dürfte er es seinen Insta-Storys zufolge auch mal etwas ruhiger angehen lassen: Dort postet der stolze Familienvater immer wieder Alltagsbilder mit seinen zwei Kindern – auch bei Tageslicht.