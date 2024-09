1 Raphaela Gonser Foto: Gonser

Die neue Kreisrätin Raphaela Gonser spricht im Interview über wichtige Themen, ihre Hobbys und politischen Vorbilder.









Raphaela Gonser zieht für die Freie Wähler Vereinigung (FWV) in den Kreistag ein. Bei den Kommunalwahlen am 9. Juni hatte die Bürgermeisterin von Bitz im Wahlkreis V Burladingen gut 2800 Stimmen einheimsen können. Erstmals kommt der neue Kreistag am Montag, 16. September, zusammen.