Rapcore-Band mit Oberndorfer Beteiligung: Fabian Häckel und Lisa Schmidt starten mit „Saving Bryan“ durch

Hilfe für Bedürftige in Oberndorf Während das Wärmestube-Konzept aufgeht, schlägt die Tafel Alarm

In wohliger Wärme ein gutes günstiges Essen gemeinsam genießen – das ist die Idee der Wärmestube in Oberndorf. Und die ist ausdrücklich nicht nur für Tafelladen-Kunden gedacht. Vor Ort erfahren wir, wie das Angebot funktioniert, aber auch, was den Tafelladen zunehmend ans Limit bringt.