Bausa und Rin in bester Feierlaune Foto: Oliver Bürkle/Oliver Bürkle

Nebelmaschine, Lichtshow, Feuerwerk: Die beiden Rapper und Lokalhelden haben am Bietigheimer Viadukt eine bombastische Show geliefert.















Einen schönen Sommerabend haben sich Rin und Bausa ausgesucht, um wieder gemeinsam am altehrwürdigen Viadukt in Bietigheim zu rappen. Als die beiden gegen 21.30 Uhr auf die Bühne kommen, erinnert sich Rin, wie er auf der einen Seite der Brücke zur Schule gegangen ist – und auf der anderen auch. Doch das sei schon eine Weile her, sagt er dann verschmitzt. Auch Bausa ist im Glück, hier spielen zu dürfen. Für beide ist das Open Air am Viadukt ein Heimspiel, das nun nach drei Jahren Pause wieder stattfinden darf. Die beiden Rapstars haben dafür gesorgt, dass die kleine Stadt an der Enz schon öfter zur Brutstätte des deutschen Hip-Hop gekürt wurde. Vermutlich auch aus diesem Grund waren es am Samstag laut Veranstalter bis zu 14 000 Fans, die auf den Festplatz strömten, um die Rapstars live zu sehen. Auf dem Gelände herrscht Festivalstimmung: Merchandise, Essens- und Getränkestände mit langen Schlangen. Insgesamt fünf Support-Acts sind zu erleben, doch im Mittelpunkt des Abends stehen natürlich die beiden Lokalhelden.