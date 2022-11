1 Im neuen Standort-Ranking von "Die Deutsche Wirtschaft" ist Horb um 240 Plätze aufgestiegen – Platz 478. Foto: Die deutsche Wirtschaft.de

Horb gehört jetzt zu den 500 besten Wirtschaftsstandorten in Deutschland. Im Ranking von "Die Deutsche Wirtschaft" hat die große Kreisstadt jetzt 240 Plätze gut gemacht. Ist damit weit vorne bei den Städten, in denen sich Unternehmen wohlfühlen.















Horb - Der Aufstieg. Noch im Ranking von "Die Deutsche Wirtschaft" lag Horb zu Jahresbeginn auf Platz 718. Jetzt holt Horb Platz 478 – ist damit im vorderen Sechstel aller 3809 Orte, die das Wirtschaftsnetzwerk regelmäßig in seinem "Standortranking Deutschland" untersucht.

Horbs Wirtschaftsförderer Dejan Micic: "Dieser Aufstieg freut mich. Es ist eine der größten in diesem Ranking überhaupt. Horb ist jetzt im vorderen Sechstel und kann sich damit im Vergleich zu vielen anderen Mittelzentren wirklich in Deutschland sehen lassen! Das zeigt, wie vielfältig unsere Wirtschaft ist und wie gut sie in der Breite aufgestellt ist."

Horb hat Rottenburg, Calw und Überlingen überholt!

Der Aufstieg im Ranking. Horb hat damit jede Menge Standorte überholt.

Sulz (Rang 700, minus 75 Plätze)

Rottenburg (Rang 1301, minus 214 Plätze)

Überlingen. Bodensee-Paradies. Hier regiert Horbs Ex-Bürgermeister Jan Zeitler (SPD). Nützt im Standort-Ranking aber auch nichts: Rang 591, minus 31 Plätze.

Calw. Die Kreisstadt des Nachbarn. Rang 865, Abstieg um 86 Plätze.

Hechingen. Rang 968, Abstieg um 47 Plätze.

Baiersbronn. Rang 1005, Aufstieg um neun Plätze.

Loßburg: Rang 1066 (plus 134 Plätze).

Micic: "Das wahre Potenzial Horbs noch höher"

Horbs Wirtschaftsförderer Dejan Micic: "Die Standortstärke von Horb wird in dem neuesten Standort-Ranking sicherlich besser erfasst. Aber das wahre Potenzial dürfte wahrscheinlich noch höher sein, wenn die "Deutsche Wirtschaft" auch Faktoren und Innovationstreiber wie das Innonet oder die Duale Hochschule mit ins Ranking aufnehmen würde!"

Doch womit kann Horb punkten? Die Experten von "Die Deutsche Wirtschaft": "Horb a. N.ckar zählt vier der 10.000 wichtigsten Mittelständler Deutschlands am seinem Ort. Damit liegt Horb am Neckar bundesweit auf Rang 483."

Ranking: Horb hat einen Weltmarktführer – Leuco

Im Standortranking heißt es: "Der Standort hat einen der 1486 deutschen Weltmarktführer an seinem Standort. Die Leuco AG. Das Unternehmen ist Weltmarktführer für Hartmetall- und diamantbestückte Maschinenwerkzeuge für die Holz- und Kunststoffbearbeitung. Horb am Neckar hat zudem drei der von DDW ermittelten Unternehmen in Trend- und Zukunftsmärkten am Standort." Wer die wichtigsten Mittelständler und die Zukunfts-Unternehmen sind – siehe unten.

Nagold und Freudenstadt weiter vor Horb

Natürlich kann sich Wirtschaftsförderer Micic jetzt aufgrund des Aufstiegs von Horb nicht zurücklehnen. Denn: Einmal liegen weiterhin die "üblichen Verdächtigen" wie Nagold (Platz 280, minus 14 Punkte) und Freudenstadt (Platz 353, minus 15 Punkte) vorn. Dazu kommt: Auch bei der Expertenbenotung des Standorts im Ranking haben sich noch nicht genügend Unternehmer gemeldet.

Micic: "Da werden wir in Zukunft weiter dranbleiben. Mit der Verlängerung des Digital Hubs in der zweiten Förderperiode haben wir die Chance, die Wirtschaft im Bereich der kleineren und mittleren Unternehmen in Horb weiter voranzubringen. Die werden wir nutzen!"

Micic: Ranking-Daten zeigen nur Ausschnitt

Natürlich gehören auch das Standortmarketing und damit auch Rankings zur Arbeit des Wirtschaftsförderers dazu. Micic: "Auf der Seite von ›Die Deutsche Wirtschaft‹ werden Wirtschaftsförderer ausdrücklich aufgefordert, sich zu melden, wenn das Ranking ihrer Meinung nach zu schlecht ist. Das habe ich gemacht und relevante Daten nachgeliefert. Insgesamt muss man das Ranking aber relativiert betrachten, da bisher auch keine Firmen in Horb einbezogen werden, die ihren Hauptsitz woanders haben, aber wichtige Arbeitgeber vor Ort sind. Wie zum Beispiel Bosch-Rexroth oder Infinex."

Die Frage ist auch: Wenn Dejan Micic es schafft, neue Firmen im interkommunalen Gewerbegebiet in Empfingen für Horb anzusiedeln – zählt das dann für den Standort Horb oder für Empfingen? Empfingen liegt bisher immerhin im Ranking schon auf Platz 2739 – plus 207 Plätze.

Die Top-7-Unternehmen aus Horb

Im Standortranking hat "Die Deutsche Wirtschaft" Horbs größte Unternehmen gelistet.

1. Alphartis SE: 936,5 Mio. Euro Umsatz / 1655 Mitarbeiter

2. Leuco AG: 142 Mio. Euro Umsatz / 1200 Mitarbeiter

3. Faßnacht Wärmetechnik: 10,9 Mio. Euro Umsatz / 53 Mitarbeiter

4. Georgi Kobold: 6,2 Mio. Euro Umsatz / 62 Mitarbeiter

5. Maschinenfabrik Lauffer: 53,4 Mio. Euro Umsatz / 150 Mitarbeiter

6. Günter Ott Ihre Gebäudereinigung: 18 Mio. Euro Umsatz / 360 Mitarbeiter

7. fischer automotive systems: 220 Mitarbeiter

Horbs Mittelständler gehören zu den wichtigsten Deutschlands

Volz Luftfilter GmbH & Co. KG

Faßnacht Wärmetechnik GmbH

Georgi Kobold

Günter Ott

Horber Unternehmen in Trend- und Zukunftsbranchen

Alphartis SE – "Mobilitätslösungen"

Reck + Gass Ingenieurgesellschaft – "Smart-Citys, Cities und Urbanisation, Infrastruktur"

Fassnacht Wärmetechnik – "Klimaschutz und Energieeffizienz"

Quelle: Die Deutsche Wirtschaft.de