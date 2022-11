Maklerin und Polizei warnen Auch im Zollernalbkreis werden Fake-Wohnungen angeboten

Immer wieder werden Häuser und Wohnungen in Immobilienportalen, sozialen Medien oder direkt per E-Mail angeboten, die es gar nicht gibt. Diese Betrugsmasche ist in den vergangenen Monaten auch im Zollernalbkreis vorgekommen. Die Polizei warnt vor solchen Tricks.