Durch den Aufstieg des 1. FC Heidenheim hat Baden-Württemberg einen Bundesligisten dazugewonnen. Welches Bundesland in der Historie die meisten Erstligisten stellt und auf welchem Platz das Ländle landet.

Die Bundesliga geht an diesem Wochenende in die 61. Saison – und heißt mit dem 1. FC Heidenheim ihr 57. Mitglied willkommen. Der Erstliga-Neuling ist bereits der achte Verein aus Baden-Württemberg in der Bundesliga-Geschichte.

Mit dem VfB Stuttgart, der TSG Hoffenheim, dem SC Freiburg und dem 1. FC Heidenheim spielen vier davon aktuell in der Ersten Liga. Dazu kommen der Karlsruher SC, Waldhof Mannheim, der SSV Ulm und die Stuttgarter Kickers, die allesamt früher einmal im deutschen Fußball-Oberhaus gegen den Ball traten.

Baden-Württemberg zieht an Bayern vorbei

Durch den Aufstieg von Erstliga-Neuling Heidenheim zieht Baden-Württemberg in der Tabelle der Bundesländer mit den meisten Bundesligisten an Nachbar Bayern vorbei.

Welchen Platz das Ländle nun belegt und welches Bundesland in der Bundesliga-Geschichte die meisten Erstligisten stellt, erfahren Sie in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!