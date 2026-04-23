Der Streaminganbieter Spotify wird 20 Jahre alt - und teilt aus diesem Anlass mit, wer und was am meisten gestreamt wurde. Darunter sind bekannte Superstars - und deutsche Stimmen.
Stockholm/New York - Taylor Swift, Bad Bunny und The Weeknd sind die meistgehörten Musikstars in der Geschichte des Streaminganbieters Spotify. Swift sei insgesamt die am meisten gestreamte Künstlerin seit Gründung des Unternehmens vor 20 Jahren, teilte der aus Schweden stammende Streaminganbieter mit. Auf den Plätzen folgen in dieser Kategorie unter anderem Bad Bunny, Drake, The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem und Kanye West.