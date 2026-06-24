Ranger-Olympiade in Weil am Rhein: Kinder messen sich im Wissen zur Natur

Junior Ranger aus Deutschland und der Schweiz haben bei der Schweizer Junior Ranger Olympiade im Landschaftspark Wiese ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit auf die Probe gestellt.
Rund 200 Junior Ranger aus Deutschland und der Schweiz haben am Samstag bei schönstem Wetter an der Junior Ranger Olympiade ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit auf die Probe gestellt. Zum ersten Mal – und ganz im Gedanken des grenzüberschreitenden Landschaftsparks Wiese – wurde der Anlass binational ausgetragen. Knapp gewonnen haben die Junior Ranger aus dem Biosphärengebiet Schwarzwald.