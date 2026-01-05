Rangendinger Schützen: Anne Kohler räumt kräftig ab

Der Schützenverein Rangendingen hat die Weihnachtsfeier genutzt, um die sportlichen Leistungen seiner Mitglieder zu würdigen. Auch die Tombola durfte nicht fehlen.
In festlicher Atmosphäre feierte der Schützenverein Rangendingen seine traditionelle Weihnachtsfeier im Schützenhaus. Wie es seit vielen Jahren gepflegte Tradition ist, wurde der Abend mit dem gemeinsamen Singen der Rangendinger Weihnachtslieder eröffnet und stimmte das voll besetzte Schützenhaus feierlich auf die Vorweihnachtszeit ein.