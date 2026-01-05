Rangendinger Schützen: Anne Kohler räumt kräftig ab

Der Schützenverein Rangendingen hat die Weihnachtsfeier genutzt, um die sportlichen Leistungen seiner Mitglieder zu würdigen. Auch die Tombola durfte nicht fehlen.

In festlicher Atmosphäre feierte der Schützenverein Rangendingen seine traditionelle Weihnachtsfeier im Schützenhaus. Wie es seit vielen Jahren gepflegte Tradition ist, wurde der Abend mit dem gemeinsamen Singen der Rangendinger Weihnachtslieder eröffnet und stimmte das voll besetzte Schützenhaus feierlich auf die Vorweihnachtszeit ein.

Nachdem das reichhaltigen Abendessen mit knusprigen Schnitzel sowie zartem Rinderbraten für volle Mägen und zufriedene Gesichter sorgte, ging es auf den ersten Höhepunkt der Weihnachtsfeier zu: die Siegerehrung der vereinsinternen Pokalschieß-Wettbewerbe. Bevor diese jedoch durchgeführt werden konnte, wurde Sportleiterin Simone Bortoli auf besonders unterhaltsame Weise vom Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht unterbrochen. Mit humorvollen Einlagen und augenzwinkernden Kommentaren sorgten die beiden für viel Gelächter im Saal, ehe es zur offiziellen Ehrung der sportlichen Leistungen kam.

Auch Nachwuchs war gut in Form

Den KK-Pokal sicherte sich Ralf Dieringer mit 192 Ringen im Vorkampf und 97 Ringen im Finale. Beim Rasmus-Haug-Pokal zeigte sich Anne Kohler besonders treffsicher, den sie mit einem 54-Teiler für sich entscheiden konnte.

Der Nachwuchs des Vereins präsentierte sich ebenfalls in sehr guter Form. Beim Lichtgewehr-Pokal erreichte Marvin Kellermann mit 119 Ringen den Sieg, während Matthias Kuhn den Schüler-Pokal mit 287 Ringen gewann. In der Jugendklasse setzte sich Delfo Wild mit 1114 Ringen an die Spitze und verwies Vincent Pflumm, Lenox Schröter und Mika Schmid auf die weiteren Plätze.

In der Schützenklasse dominierte Anne Kohler, die sich mit 1147 Ringen den Pokalsieg sicherte. In der Altersklasse bewies Dietmar Schmid mit 1059 Ringen seine Konstanz und gewann vor Bea Schmid und Markus Reuter. Der Senioren-Pokal ging mit 829 Ringen an Seriensieger Fredi Kohler.

Tombola sorgt für Unterhaltung

Auch mit der Luftpistole wurden starke Ergebnisse erzielt. Hier konnte sich Markus Reuter mit 332 Ringen den Pokalsieg sichern. Die Ehrenscheibe wurde ebenfalls von Anne Kohler mit einem 28 Teiler gewonnen, knapp vor Ralf Dieringer und Kai Steinhilber.

Den Abschluss der Pokalschießen bildete das Glücksschießen. Auch hier war Fortuna Anne Kohler hold, die mit 119 Punkten als erste an den Preisetisch treten durfte.

Zum Ausklang des gelungenen Abends sorgte eine lustige Tombola für beste Unterhaltung und viele glückliche Gewinner. In geselliger Runde und bei guter Stimmung fand die Weihnachtsfeier des Schützenvereins Rangendingen damit einen würdigen Abschluss.