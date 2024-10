Rangendinger Konzerte: Was bei der Bach-Trompeten-Gala geboten ist

1 Das Trompetenensemble Zürich/Stuttgart spielt am Sonntag, 27. Oktober, ab 18 Uhr in Rangendingen. Foto: drrb/drrb

Mit dem Trompetenensemble Zürich/Stuttgart gastieren am Sonntag, 27. Oktober, renommierte Musiker in der St. Gallus Kirche in Rangendingen. Die geistliche Abendmusik steht unter dem Titel: „Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten !“









Link kopiert



Seit dem Jahr 1989 locken die Rangendinger Konzerte zahlreiche Musikfreunde in die St. Galluskirche. Im Mai diesen Jahres feierte Pfarrer Norbert Dilger, der Initiator dieser Konzerte, sein goldenes Priesterjubiläum. Aus diesem Anlass gestalten am Sonntag, 27. Oktober, das renommierte Trompetenensemble Zürich/Stuttgart in der Besetzung mit Professor Claude Rippas, Johannes Knoblauch, Joachim Jung (Trompete/Corno da caccia) und Uwe Arlt (Barockpauken/Perkussion) gemeinsam mit dem ehemaligen Ulmer Münsterorganisten KMD Friedrich Fröschle ab 18 Uhr eine geistliche Abendmusik. Der Eintritt ist frei.